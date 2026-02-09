Mosca | attentato al generale Alekseyev accuse a Kiev e indagini su un eroe misterioso

Un attentato a Mosca ha scosso la capitale questa mattina. Due sospetti sono stati arrestati, uno di loro è stato estradato da Dubai. Le autorità russe accusano Kiev di essere dietro l’attacco, mentre continuano le indagini per capire come siano state escogitate le modalità. La polizia lavora senza sosta, cercando di far luce su un episodio che ha fatto tremare la città.

Attentato a Mosca: tra accuse a Kiev e ombre sulle modalità. L'attentato a Mosca ha portato all'arresto di due sospetti, uno dei quali è stato estradato da Dubai. Le autorità russe accusano direttamente Kiev di essere dietro l'attacco, ma le modalità dell'evento sollevano interrogativi e alimentano dubbi sulla reale dinamica dei fatti. L'evento, avvenuto in un momento di alta tensione geopolitica, rischia di inasprire ulteriormente le relazioni tra Russia e Ucraina e di avere ripercussioni sulla sicurezza internazionale. Il delitto ha come bersaglio un generale russo, Alekseyev. Le indagini si concentrano su cittadini ucraini, come riportato, e il Cremlino punta il dito contro il governo di Kiev.

