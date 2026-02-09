Mosca | attentato al generale Alekseyev accuse a Kiev e indagini su un eroe misterioso

Un attentato a Mosca ha scosso la capitale questa mattina. Due sospetti sono stati arrestati, uno di loro è stato estradato da Dubai. Le autorità russe accusano Kiev di essere dietro l’attacco, mentre continuano le indagini per capire come siano state escogitate le modalità. La polizia lavora senza sosta, cercando di far luce su un episodio che ha fatto tremare la città.

Attentato a Mosca: tra accuse a Kiev e ombre sulle modalità. L'attentato a Mosca ha portato all'arresto di due sospetti, uno dei quali è stato estradato da Dubai. Le autorità russe accusano direttamente Kiev di essere dietro l'attacco, ma le modalità dell'evento sollevano interrogativi e alimentano dubbi sulla reale dinamica dei fatti. L'evento, avvenuto in un momento di alta tensione geopolitica, rischia di inasprire ulteriormente le relazioni tra Russia e Ucraina e di avere ripercussioni sulla sicurezza internazionale. Il delitto ha come bersaglio un generale russo, Alekseyev. Le indagini si concentrano su cittadini ucraini, come riportato, e il Cremlino punta il dito contro il governo di Kiev.

Chi è Vladimir Alekseyev, generale russo vittima di un attentato a Mosca

Vladimir Alekseyev, generale russo e alto dirigente dell’intelligence, è stato ferito durante un attacco a Mosca.

Il generale russo, nato in Ucraina: chi è Vladimir Alekseyev colpito a Mosca in un attentato

Questa mattina a Mosca un attentato ha ferito gravemente Vladimir Alekseyev, il numero due dell’intelligence militare russa.

mosca attentato al generaleAttentato al generale Alekseyev: arrestato il sospetto in DubaiRecentemente, la tensione tra Russia e Ucraina ha raggiunto nuovi picchi con il tentativo di omicidio del generale Vladimir Alekseyev, un alto ufficiale del servizio di sicurezza militare russo. Quest ... notizie.it

mosca attentato al generaleMosca: Kiev dietro attentato a generaleIl comitato investigativo russo ha affermato che Korba Lyubomir, classe 1960, l'uomo arrestato per l'attentato al numero due dell'intelligence militare russo Vladimir Alekseyev, è arrivato a Mosca a ... rainews.it

