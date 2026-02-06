Chi è Vladimir Alekseyev generale russo vittima di un attentato a Mosca

Vladimir Alekseyev, generale russo e alto dirigente dell’intelligence, è stato ferito durante un attacco a Mosca. Secondo le prime notizie, è stato colpito da colpi d’arma da fuoco mentre si trovava in un edificio residenziale su viale Volokolamskoe. È stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma al momento non si conoscono dettagli sulle sue condizioni. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre la città si interroga su chi possa aver orchestrato l’attentato.

Vladimir Alekseyev, tenente generale che ricopre un ruolo di alto livello nello Stato Maggiore russo e vicecapo dell'intelligence militare, è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Mosca dopo essere stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco «in un edificio residenziale situato su viale Volokolamskoe». Lo ha reso noto il Comitato Investigativo russo, spiegando che «un individuo non identificato ha sparato più volte» a Alekseyev, prima di fuggire. General Alekseyev is in critical condition now, – Russian media pic.twitter.comNJjafu1qwV — MAKS 25 (@MaksNAFOFELLA) February 6, 2026 Nato nel 1961 a Holodky, in quella che all'epoca era la Repubblica Socialista Sovietica Ucraina, Alekseyev è entrato nella Direzione generale per le informazioni militari ( Gru ) nel 1980.

