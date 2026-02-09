I campioni del mondo azzurri del curling, Mosaner e Constantini, hanno perso la semifinale contro gli Stati Uniti. La partita è stata combattuta fino all’ultimo end, con gli italiani in vantaggio 8-7 dopo aver fatto una grande rimonta. Alla fine, gli americani sono riusciti a recuperare e vincere 9-8, portandoli a sfidare per il bronzo domani. Gli azzurri ora devono concentrare tutte le energie sulla partita di recupero.

Svanisce all’ultimo end la caccia al bis d’oro di Stefania Constantini e Amos Mosaner. Gli azzurri sono stati sconfitti in semifinale dagli Stati Uniti 9-8, dopo averli battuti 7-6 nell’ultima sfida del round robin al mattino. In una Carling Arena infuocata dal tifo Amos e Stefania sono stati protagonista di una partita tiratissima. In vantaggio 4-2 dopo 3 end, gli azzurri hanno prima subito uno 0-3 che ha portato in vantaggio la coppia Usa Cory Tessie e Korey Dropkin. Grazie a una magia di Stefania Constantini l’Italia ha ribaltato di nuovo tutto: da 5-7 al vantaggio 8-7, ma nell’ultima end è arrivato lo 0-2 fatale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mosaner-Constantini, il sogno d'oro svanisce in semifinale contro gli Usa. Domani sfida per il bronzo

L’Italia perde contro gli USA e si ferma in semifinale del curling doppio misto.

L’Italia batte gli USA 7-6 nell’ultima partita del round robin a Cortina d’Ampezzo.

