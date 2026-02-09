L’Italia perde contro gli USA e si ferma in semifinale del curling doppio misto. Dopo un match tirato, punto su punto, gli americani riescono a vincere 9-8 e si qualificano per la finalissima contro la Svezia. La squadra italiana invece affronterà la Gran Bretagna per il bronzo, con la speranza di salire sul podio davanti al pubblico di casa.

L’Italia ha perso contro gli USA per 9-8 nella semifinale del torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: al termine di una partita giocata punto su punto, con continui ribaltamenti di fronte e disputata sul filo dell’equilibrio per un’ora e mezza, gli statunitensi sono riusciti a spuntarla di misura e avranno la possibilità di tornare sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo per affrontare la Svezia nel match che metterà in palio la medaglia d’oro, mentre i padroni di casa dovranno accontentarsi di fronteggiare la Gran Bretagna per cercare di mettersi al collo il bronzo di fronte al proprio pubblico (martedì 10 febbraio, ore 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Svanisce il sogno del bis: Mosaner/Constantini si arrendono agli USA e si giocheranno il bronzo

Approfondimenti su Milan Cortina2026

L’Italia si qualifica alle semifinali del curling alle Olimpiadi di Cortina.

Constantini e Mosaner tornano in pista per cercare il bis nel Doppio misto del curling alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milan Cortina2026

Argomenti discussi: Accordo in 10 punti Curdi-Siria, così svanisce il sogno del Rojava; Svanisce il sogno di Pezzo Rosola. L'azzurrino chiude ottavo al Campionato del Mondo; Lindsey Vonn attacca ma la sua gara finisce con una brutta caduta; Renate, prova del nove. Con l’Alcione dopo il ko.

Svanisce il sogno del bis: Mosaner/Constantini si arrendono agli USA e si giocheranno il bronzoL'Italia ha perso contro gli USA per 9-8 nella semifinale del torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: al termine ... oasport.it

Svanisce definitivamente il sogno della Gigafactory di TermoliACC cancella il progetto per la Gigafactory di Termoli. Dubbi sul futuro dell'impianto, che entro la fine dell'anno vedrà l'attivazione di una linea di produzione di cambi e-DCT ... lautomobile.aci.it

Anche Federica Brignone sugli spalti per seguire Constantini-Mosaner #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics x.com

Testa e cuore nella prestazione di Amos Mosaner e Stefania Constantini Orgoglio Azzurro! facebook