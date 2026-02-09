Mosaner e Constantini battono gli USA sarà rivincita nella semifinale delle Olimpiadi

L’Italia batte gli USA 7-6 nell’ultima partita del round robin a Cortina d’Ampezzo. Mosaner e Constantini conquistano la vittoria e si qualificano per le semifinali del curling doppio misto ai Giochi di Pechino 2026. Ora si prepara la rivincita contro le avversarie.

L’Italia ha sconfitto gli USA per 7-6 nell’ultima partita del round robin, dopo essere scesa sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo con la certezza matematica di aver conquistato la qualificazione alle semifinali del torneo di curling doppio misto che sta animando le Olimpiadi Invernali 2026. Il confronto di questa mattina serviva per determinare gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta ed era proprio il risultato del testa a testa tra gli azzurri e americani a definire gli incroci. Il quadro era molto semplice: se Amos Mosaner e Stefania Constantini avessero vinto, allora avrebbe chiuso al secondo posto in classifica generale; in caso di sconfitta, invece, i Campioni del Mondo in carica sarebbero scivolati in quarta posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

Gli atleti italiani Constantini e Mosaner vincono l’ultima partita del round robin a Milano Cortina 2026.

Questa sera gli azzurri di curling misto scendono in campo contro gli Stati Uniti, nella quinta partita delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

