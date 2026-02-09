Morto Antonino Zichichi il fisico aveva 96 anni | era uno dei volti più noti della scienza in Italia

È morto Antonino Zichichi, uno dei fisici più noti in Italia. Aveva 96 anni. La sua carriera ha segnato importanti scoperte, tra cui l’antideutone, una particella di antimateria composta da un antiprotone e un antineutrone. La sua morte lascia un vuoto nel mondo della scienza italiana.

Il fisico e divulgatore italiano aveva 96 anni. Tra le sue scoperte più importanti quella dell'antideutone, una particella di antimateria costituita da un antiprotone e un antineutrone.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Antonino Zichichi

È morto questa mattina Antonino Zichichi, il fisico italiano che aveva 96 anni.

È morto a 96 anni Antonino Zichichi, uno dei fisici italiani più noti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Antonino Zichichi

Argomenti discussi: Mondo della scienza in lutto: morto il fisico Antonino Zichichi; eDreams multata dall'Antitrust per pratiche commerciali ingannevoli: la piattaforma deve pagare 9 milioni; LUTTO - È morto Antonino Zichichi, il fisico aveva 96 anni.

Zichichi è morto, il fisico e divulgatore scientifico aveva 96 anni: sue le battaglie contro astrologia e superstizioniÈ morto a 96 anni Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico specializzato nel campo della fisica delle particelle a cui ha dato preziosi contributi, noto soprattutto per la ... ilmattino.it

È morto il fisico Antonino Zichichi: scienziato e divulgatoreSpecializzato nel campo della fisica delle particelle elementari. Autore di numerose ricerche: si ricorda la scoperta dell'antideutone ... rainews.it

È morto a 96 anni Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico specializzato nel campo della fisica delle particelle a cui ha dato preziosi contributi. È stata una figura controversa all'interno della comunità scientifica - scrive l'Ansa - per il suo credo cattolico, facebook

Chivasso, trovato morto Antonino Virzì: era scomparso da nove giorni x.com