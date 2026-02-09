Morto Antonino Zichichi il fisico aveva 96 anni | era uno dei volti più noti della scienza in Italia
È morto Antonino Zichichi, uno dei fisici più noti in Italia. Aveva 96 anni. La sua carriera ha segnato importanti scoperte, tra cui l’antideutone, una particella di antimateria composta da un antiprotone e un antineutrone. La sua morte lascia un vuoto nel mondo della scienza italiana.
Il fisico e divulgatore italiano aveva 96 anni. Tra le sue scoperte più importanti quella dell'antideutone, una particella di antimateria costituita da un antiprotone e un antineutrone.
È morto il fisico Antonino Zichichi: aveva 96 anni
È morto questa mattina Antonino Zichichi, il fisico italiano che aveva 96 anni.
Scienza, è morto il fisico Antonino Zichichi
È morto a 96 anni Antonino Zichichi, uno dei fisici italiani più noti.
