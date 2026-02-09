Morto Antonino Zichichi il fisico aveva 96 anni | era uno dei volti più noti della scienza in Italia

È morto Antonino Zichichi, uno dei fisici più noti in Italia. Aveva 96 anni. La sua carriera ha segnato importanti scoperte, tra cui l’antideutone, una particella di antimateria composta da un antiprotone e un antineutrone. La sua morte lascia un vuoto nel mondo della scienza italiana.

