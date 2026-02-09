Morto il finanziere Erik Pettavino | era rimasto sepolto sotto una valanga a Madesimo

È morto il finanziere del soccorso alpino Erik Pettavino. Era rimasto sepolto sotto una valanga a Madesimo e nonostante i tentativi di soccorso, non si è riusciti a salvarlo. La sua scomparsa è stata confermata questa mattina.

Madesimo (Sondrio), 9 febbraio 2026 – Non ce l’ha fatta il finanziere cuneese del soccorso alpino Erik Pettavino. Il trentenne, originario di Limone Piemonte (in provincia di Cuneo) è morto a seguito dei riportati venerdì 6 febbraio, dopo essere stato travolto da una valanga in provincia di Sondrio. Pettavino era impegnato in un'esercitazione del Sagf in Valtellina, nella zona di Crocetta del Cardine, a 1.900 metri di quota. Fabio Trevisan, alpinista altoatesino, travolto da una valanga sul Gran Zebrù. Recuperato oggi dal soccorso alpino. L’allarme lanciato dal collega . L’allarme era scattato venerdì sopra la diga di Montespluga, nel territorio comunale di Madesimo, in provincia di Sondrio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morto il finanziere Erik Pettavino: era rimasto sepolto sotto una valanga a Madesimo Approfondimenti su Erik Pettavino Valanga a Madesimo, non ce l'ha fatta il finanziere Erik Pettavino Questa mattina a Madesimo, un finanziere del Soccorso alpino della Guardia di Finanza, Erik Pettavino, 30 anni, è stato travolto da una valanga durante un’esercitazione sopra la diga di Montespluga. Valanga in Carnia: morto l'uomo sepolto nella neve, lavorava a Trieste Un uomo di 28 anni, originario dell’Emilia Romagna e lavoratore a Trieste, è morto dopo essere stato travolto da una valanga in Carnia. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Erik Pettavino Argomenti discussi: Valanga a Madesimo, non ce l'ha fatta il finanziere Erik Pettavino; Erik Pettavino non c’è l’ha fatta: lutto a Limone; Valanga durante l’addestramento: finanziere di Limone lotta tra la vita e la morte; Valtellina, morto il finanziere travolto da una valanga. Valanga durante l’addestramento, non ce l’ha fatta Erik Pettavino: il finanziere del Soccorso Alpino è morto a 30 anniSONDRIO. Non ce l’ha fatta Erik Pettavino, 30 anni, in servizio nel Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, travolto da una valanga durante un’esercitazione in Valtellina. Il dramma era avvenuto ven ... ildolomiti.it Morto il finanziere piemontese travolto da una valanga in ValtellinaIl cuneese Erik Pettavino partecipava a un'esercitazione col Soccorso alpino. Era ricoverato in ospedale a Bergamo. Fatali sono stati i traumi riportati venerdì, dopo essere stato travolto da una slav ... rainews.it Cronaca. Morto il finanziere piemontese travolto da una valanga in Valtellina. Il cuneese Erik Pettavino partecipava a una esercitazione col Soccorso alpino. Era ricoverato in ospedale a Bergamo. Fatali i traumi riportati venerdì, dopo essere stato travolto da u facebook Non ce l’ha fatta Erik Pettavino, finanziere di Limone Piemonte travolto da una valanga in Valtellina x.com

