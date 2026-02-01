Valanga in Carnia | morto l' uomo sepolto nella neve lavorava a Trieste

Un uomo di 28 anni, originario dell’Emilia Romagna e lavoratore a Trieste, è morto dopo essere stato travolto da una valanga in Carnia. I soccorritori lo hanno trovato sotto la neve senza vita, dopo aver cercato a lungo tra i distacchi di neve. La vittima si trovava a sciare quando è stato sorpreso dalla slavina.

Si trattava di uno scialpinista 28enne originario dell’Emilia Romagna. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi, domenica 1 febbraio, a Casera Razzo, nel territorio del Comune di Ampezzo Travolto da una valanga, è stato trovato morto dai soccorritori. Si trattava di uno scialpinista 28enne originario dell’Emilia Romagna, ma che lavorava a Trieste. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi, domenica 1 febbraio, a Casera Razzo, nel territorio del Comune di Ampezzo (Udine), nella zona delle creste del Monte Tiarfin. La valanga è caduta all'incirca a 1800 metri di quota non lontano dal Col Merende e da Forcella Tragonia, sotto un rilievo di 1930 metri, su un versante Nord, sopra Casera Tragonia.🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

