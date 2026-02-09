Morto Antonino Zichichi scienziato e fisico delle particelle contrario all' astrologia e alle superstizioni

È morto Antonino Zichichi, il fisico di 96 anni noto per aver contribuito alla creazione dei laboratori del Gran Sasso. Scienziato di fama internazionale, si è spento lasciando un segno importante nel mondo della fisica. Zichichi era anche noto per il suo forte rifiuto dell'astrologia e delle superstizioni, sempre schierato dalla parte della scienza e della razionalità. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il panorama scientifico italiano.

