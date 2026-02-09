È morto Antonino Zichichi il fisico delle particelle che sfidò superstizioni e astrologia

È morto Antonino Zichichi, uno dei più noti fisici italiani. Aveva 96 anni ed era considerato un punto di riferimento nel campo della fisica delle particelle. La sua vita è stata dedicata alla ricerca e alla divulgazione scientifica, spesso sfidando superstizioni e credenze senza fondamento. La comunità scientifica lo ricorda come uno dei più importanti studiosi e divulgatori del nostro Paese.

È morto all’età di 96 anni Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico specializzato nel campo della fisica delle particelle, disciplina alla quale ha dato contributi considerati di grande valore dalla comunità scientifica. La notizia della scomparsa è stata appresa da fonti della stessa comunità scientifica, che ne ha confermato il decesso. Zichichi è stato una figura centrale nel panorama scientifico italiano e internazionale, non solo per il suo lavoro di ricerca, ma anche per il ruolo svolto come divulgatore. Nel corso della sua lunga carriera ha affiancato all’attività scientifica un costante impegno nel rendere accessibili temi complessi al grande pubblico, contribuendo a diffondere la conoscenza della fisica delle particelle e, più in generale, del metodo scientifico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

