È morto Antonino Zichichi, uno dei più importanti fisici italiani. Aveva 96 anni. Lo scienziato, padre dei Laboratori del Gran Sasso, si è spento questa mattina. Ha dedicato la vita alla ricerca, contribuendo a scoperte fondamentali in fisica nucleare e subnucleare, tra cui quella dell’antimateria. La sua scomparsa rappresenta una perdita grande per il mondo della scienza.

Il fisico Antonino Zichichi, autore di numerose e importanti ricerche, contributi e realizzazioni in vari campi della fisica nucleare e subnucleare, lo scienziato che arrivò alla scoperta dell'antimateria, è morto all'età di 96 anni. La notizia della scomparsa è stata confermata all'Adnkronos dal Centro di cultura scientifica Ettore Majorana di Erice (Trapani), di cui l'illustre scienziato era l'animatore e la guida. A Zichichi di deve la scoperta dell'antideutone, la determinazione accurata della costante di accoppiamento delle interazioni deboli e del momento magnetico anomalo del muone e studi sulla struttura elettromagnetica del protone. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - È morto il fisico Antonino Zichichi, il padre dei Laboratori del Gran Sasso: aveva 96 anni

Approfondimenti su Antonino Zichichi

È morto questa mattina Antonino Zichichi, il fisico italiano che aveva 96 anni.

È morto Antonino Zichichi, il fisico e divulgatore scientifico italiano.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Antonino Zichichi

Argomenti discussi: È morto Francesco Calogero, fisico Nobel per la Pace con Pugwash nel 1995; Addio ad Antonino Zichichi, lo scienziato che riconosceva Dio nell’armonia dell’universo; È morto Francesco Calogero, fisico e instancabile difensore del disarmo e della pace; È morto Francesco Calogero, fisico e attivista per il disarmo.

È morto il fisico Antonino Zichichi - Focus.itScienziato e divulgatore scientifico specializzato nel campo della fisica delle particelle elementari, ex direttore dell'INFN, Antonino Zichichi aveva 96 anni. focus.it

Zichichi è morto, il fisico e divulgatore scientifico aveva 96 anni: sue le battaglie contro astrologia e superstizioniÈ morto a 96 anni Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico specializzato nel campo della fisica delle particelle a cui ha dato preziosi contributi, noto soprattutto per la ... ilmattino.it

#NEWS - ++ E' morto il fisico Antonino #Zichichi ++ Aveva 96 anni, #fisico e divulgatore #scientifico specializzato nel campo della #fisica delle particelle a cui ha dato preziosi contributi, noto soprattutto per la sua battaglia iniziata molti anni fa contro l'astrolog facebook

Il mondo della scienza in lutto per la scomparsa di Antonino #Zichichi #AntoninoZichichi x.com