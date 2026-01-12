Hera con ‘un pozzo di scienza’ la scuola entra nei Laboratori nazionali del Gran Sasso

Hera, con il progetto ‘Un pozzo di scienza’, permette a studenti e docenti di accedere ai Laboratori nazionali del Gran Sasso. Questo centro di ricerca, tra i più avanzati al mondo nel campo della fisica astroparticellare, offre un’opportunità unica di conoscere da vicino importanti esperimenti scientifici. L’iniziativa favorisce un collegamento diretto tra scuola e ricerca, promuovendo la conoscenza e l’interesse per la scienza tra i giovani.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.