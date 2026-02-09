Scienza è morto il fisico Antonino Zichichi

È morto a 96 anni Antonino Zichichi, uno dei fisici italiani più noti. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della scienza e della divulgazione. Zichichi ha dedicato la vita allo studio della fisica delle particelle e ha contribuito a far conoscere la scienza a un pubblico più ampio. La sua figura resta un punto di riferimento per molti giovani ricercatori.

È morto a 96 anni Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico specializzato nel campo della fisica delle particelle a cui ha dato preziosi contributi. Lo apprende l’Ansa da fonti della.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Antonino Zichichi – la più grande illusione del nostro tempo

Scienza: è morto Francesco Calogero. Ritirò il Nobel per la pace. Era nato a FiesoleE' morto a Roma, ieri 31 gennaio 2026, Francesco Calogero, fisico teorico di fama mondiale, simbolo dell'eccellenza scientifica italiana e instancabile difensore del disarmo e della pace. Avrebbe comp ... firenzepost.it