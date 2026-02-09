morto angelo attaguile ex presidente del catania e primo leghista in sicilia

È morto a 78 anni Angelo Attaguile, ex presidente del Catania e primo leghista in Sicilia. Nel 2014 ha deciso di aderire alla Lega, diventando il primo rappresentante del partito nell’isola. La sua scelta ha fatto notizia, anche perché fu presentato al congresso dal dirigente Matteo Salvini e dall’ex ministro Giancarlo Giorgetti. La sua scomparsa rappresenta un pezzo importante della storia politica locale.

E’ morto a 78 anni Angelo Attaguile: nel 2014 è stato il primo ad aderire alla Lega in Sicilia. Durante il congresso convocato dal leader del partito Matteo Salvini fu presentato dall’ex ministro Giancarlo Giorgetti. Originario di Grammichele, grosso centro agrumicolo nel Catanese, negli anni Settanta è stato responsabile nazionale del Movimento giovanile della Democrazia Cristiana. Nel 2005 è stata candidato sindaco per la Dc a Catania. Nello stesso anno aderisce al Movimento per l’autonomia di Raffaele Lombardo e nel 2013 viene eletto alla Camera dei deputati. Nel 2014 abbandona l’MpA e aderisce al movimento Noi con Salvini. 🔗 Leggi su Feedpress.me

