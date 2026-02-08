Addio ad Angelo Attaguile politico ed ex presidente del Calcio Catania

È morto Angelo Attaguile, figura nota nel mondo della politica e dello sport a Catania. Aveva 78 anni. La sua scomparsa ha colpito molti, soprattutto tra chi lo conosceva come dirigente sportivo e politico siciliano.

