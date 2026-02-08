Angelo Attaguile si è spento | l’ex parlamentare e presidente del Catania lascia la politica dopo una lunga carriera

L’ex parlamentare e presidente del Catania, Angelo Attaguile, è morto all’età di 78 anni. La sua scomparsa apre un vuoto nella politica siciliana e nel mondo del calcio locale. Attaguile era una figura conosciuta e rispettata, che aveva dedicato gran parte della vita alla sua terra. La notizia ha suscitato dolore tra amici, colleghi e tifosi. Ora si attende una cerimonia per salutare un uomo che ha lasciato un segno forte a Catania e in Sicilia.

Angelo Attaguile, figura di spicco della politica siciliana e del calcio catanese, si è spento all’età di 78 anni. La sua scomparsa, avvenuta oggi 8 febbraio 2026, segna la fine di una lunga e intensa vita pubblica, caratterizzata da un’evoluzione politica complessa e da un significativo impegno nel mondo dello sport. Attaguile, nato a Grammichele nel 1947, lascia un vuoto nel panorama politico-istituzionale regionale e un ricordo indelebile tra gli appassionati del Calcio Catania, squadra di cui fu presidente tra il 1987 e il 1990. La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro dell’isola, suscitando reazioni di cordoglio e rievocando le tappe fondamentali di una carriera che ha attraversato la Democrazia Cristiana, il Popolo della Libertà e, successivamente, la Lega Nord.🔗 Leggi su Ameve.eu

