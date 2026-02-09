Morte Zichichi Lionti Uil Sicilia | Perdiamo una voce autorevole della scienza e della cultura

Da palermotoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Uil Sicilia piange Antonino Zichichi, scomparso ieri. La sua morte rappresenta una perdita importante per la scienza e la cultura. Zichichi, scienziato di fama mondiale, ha fatto conoscere la Sicilia nel mondo, creando il centro di cultura scientifica “Ettore Majorana” a Erice. La sua figura resterà un punto di riferimento per tanti.

La Uil Sicilia esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Antonino Zichichi, figura di straordinario rilievo nel panorama scientifico internazionale e uomo che ha portato alto il nome della Sicilia nel mondo fondando il centro di cultura scientifica “Ettore Majorana” a Erice e ricoprendo il.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Zichichi Ertice

Biagio Conte, Lionti (Uil Sicilia): “Esempio di solidarietà e coraggio”

In occasione dell’anniversario della scomparsa di Biagio Conte, la Uil Sicilia ricorda con rispetto il suo impegno e la sua dedizione al servizio degli altri.

Violenza sulle donne, Lionti e Costa (Uil Sicilia): "Sportello dedicato e percorsi formativi per l'autonomia femminile"

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Zichichi Ertice

Morte Zichichi, Lionti (Uil Sicilia): La nostra Isola perde una voce autorevole della scienza e della cultura.Palermo. La Uil Sicilia esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Antonino Zichichi, figura di straordinario rilievo nel panorama scientifico internazionale e uomo che ha portato alto il nome del ... blogsicilia.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.