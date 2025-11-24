Violenza sulle donne Lionti e Costa Uil Sicilia | Sportello dedicato e percorsi formativi per l' autonomia femminile
In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Uil Sicilia promuove lo sportello dedicato a informazione, formazione e orientamento al lavoro insieme ai percorsi formativi rivolti alle donne con l’obiettivo di “supportarle nel raggiungimento dell’autonomia personale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
