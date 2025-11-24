Violenza sulle donne Lionti e Costa Uil Sicilia | Sportello dedicato e percorsi formativi per l' autonomia femminile

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Uil Sicilia promuove lo sportello dedicato a informazione, formazione e orientamento al lavoro insieme ai percorsi formativi rivolti alle donne con l’obiettivo di “supportarle nel raggiungimento dell’autonomia personale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Violenza sulle donne, Lionti e Costa (Uil Sicilia): "Sportello dedicato e percorsi formativi per l'autonomia femminile"

Argomenti simili trattati di recente

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, gli ospedali dell’Azienda ULSS 9 Scaligera partecipano alla quinta edizione dell’(H) Open Week, organizzata da Fondazione Onda ET - facebook.com Vai su Facebook

Sento ora in radio: "Alla manifestazione contro la violenza sulle donne molte bandiere palestinesi". Trova l'errore Vai su X

Violenza sulle donne, Lionti e Costa (Uil Sicilia): “Sportello dedicato e percorsi formativi per l’autonomia femminile”. - In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Uil Sicilia promuove lo sportello dedicato a informazione, formazione e orientamento al lavoro insieme ai percors ... Segnala blogsicilia.it

Milano, nei teatri una settimana di pensieri e parole per dire no alla violenza sulle donne - I teatri milanesi scelgono di dedicare una intera settimana a iniziative legate alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Secondo msn.com

Violenza contro le donne con disabilità e anziane. Sono ad alto rischio, ma rimangono escluse dai dati globali e nazionali - Per questo l’Oms chiede una ricerca più attenta in tutti i Paesi: “Comprendere in che modo donne e ragazze con disabilità vengono colpite, e se e come accedono ai servizi, è fondamentale per porre ... quotidianosanita.it scrive