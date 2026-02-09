Morta Patrizia De Blanck la figlia Giada è devastata | Dolore insostenibile neanche la morte potrà dividerci

La notizia della morte di Patrizia De Blanck ha lasciato sgomenta la figlia Giada, che si è detta devastata e inconsolabile. In un’intervista, Giada ha affermato che il dolore è insopportabile e che, per quanto triste, nessuna distanza o morte potrà mai separarle. La famiglia si stringe intorno a questa perdita, mentre i ricordi di Patrizia restano vivi tra chi la conosceva.

Morta Patrizia De Blanck. Il dolore della figlia Giada, che con la madre viveva in simbiosi: "Neanche la morte potrà dividerci".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

È morta Patrizia de Blanck, il dolore della figlia Giada: «Non ho neanche la forza di parlare, era la mia vita»

È morta Patrizia de Blanck, la famosa contessa che aveva conquistato il pubblico con la sua presenza in tv.

Patrizia De Blanck è morta: il dolore della figlia Giada

Patrizia De Blanck, volto noto della televisione italiana, è morta a 84 anni.

Argomenti discussi: Addio a Patrizia de Blanck. L'annuncio della figlia Giada; Morta Patrizia De Blanck, contessa ribelle con una devastante malattia: l'annuncio della figlia Giada; Patrizia de Blanck è morta, addio alla contessa personaggio della tv; Patrizia De Blanck è morta, l'addio della figlia Giada: Tutto nel silenzio.

morta patrizia de blanckÈ morta Patrizia de Blanck, il dolore della figlia Giada: «Non ho neanche la forza di parlare, era la mia vita»La contessa, celebre volto della tv, è scomparsa a 85 anni dopo una «devastante malattia», come ha annunciato la figlia con uno straziante post su Instagram: «Sono dilaniata da una sofferenza che non ... vanityfair.it

morta patrizia de blanckÈ morta la contessa Patrizia De Blanck: aveva 85 anniÈ morta a Roma a 85 anni la contessa Patrizia De Blanck, volto noto della tv e dell’alta società capitolina. Lo ha annunciato nel mattino di oggi, lunedì 9 febbraio 2026, sua figlia Giada, a sua volta ... tpi.it

