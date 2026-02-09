Morta Patrizia De Blanck la figlia Giada è devastata | Dolore insostenibile neanche la morte potrà dividerci
La notizia della morte di Patrizia De Blanck ha lasciato sgomenta la figlia Giada, che si è detta devastata e inconsolabile. In un’intervista, Giada ha affermato che il dolore è insopportabile e che, per quanto triste, nessuna distanza o morte potrà mai separarle. La famiglia si stringe intorno a questa perdita, mentre i ricordi di Patrizia restano vivi tra chi la conosceva.
Morta Patrizia De Blanck. Il dolore della figlia Giada, che con la madre viveva in simbiosi: "Neanche la morte potrà dividerci".🔗 Leggi su Fanpage.it
