Patrizia De Blanck, la nota contessa e volto della televisione, è deceduta all’età di 85 anni. La figlia Giada ha scritto un messaggio d’addio sui social, parlando di un capitolo insostituibile della sua vita e di un’intera epoca che si chiude. La notizia ha colpito fan e amici, molti dei quali ricorderanno la sua presenza sempre vivace e senza filtri.

È morta a Roma a 85 anni la contessa Patrizia De Blanck, volto noto del mondo della tv e dei salotti romani. Ad annunciarne la scomparsa è stata la figlia Giada con un lungo post pubblicato sui social in cui ha ricordato la figura della madre e l'importanza che ha avuto nella sua vita. "Con immenso dolore annuncio la scomparsa di mia madre" ha scritto Giada De Blanck sui social. "Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità. Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un’intera epoca. Il suo coraggio, la sua forza e la sua luce vivranno per sempre in me". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Morta Patrizia De Blanck, la contessa della tv aveva 85 anni

Approfondimenti su Patrizia De Blanck

È morta la contessa Patrizia De Blanck, aveva 85 anni.

Patrizia De Blanck, nota come la Contessa del Popolo, è morta a 85 anni dopo aver combattuto una malattia in silenzio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Patrizia de Blanck è morta, addio alla contessa personaggio della tv #shorts #tv #rip

Ultime notizie su Patrizia De Blanck

Argomenti discussi: Patrizia de Blanck è morta, addio alla contessa personaggio della tv; Addio a Patrizia de Blanck. L'annuncio della figlia Giada; Morta a 85 anni Patrizia De Blanck, la contessa fuori dagli schemi; Patrizia De Blanck è morta, l’addio della figlia Giada: Tutto nel silenzio.

La contessa Patrizia de Blanck è morta, le parole della figlia Giada: Era la mia migliore amicaToccante messaggio su Instagram di Giada de Blanck: Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un'epoca di eleganza, romanticismo e autenticità ... quotidiano.net

Patrizia De Blanck è morta a 85 anni. L’annuncio della figlia della contessa: Devastante malattiaE' morta a Roma, a 85 anni, Patrizia De Blanck. A dare l'annuncio la figlia Giada in un lungo post pubblicato su Instagram insieme a una foto che le ritraeva insieme: Con immenso dolore, annuncio la ... msn.com

La Stampa. . È morta, a 85 anni, Patrizia De Blanck. A dare l'annuncio la figlia Giada in un lungo post pubblicato su Instagram insieme a una foto che le ritraeva insieme: «Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la contessa Patrizia De Bl facebook

È morta la contessa Patrizia de Blanck. L'annuncio della figlia Giada: "La mia migliore amica, la mia vita" x.com