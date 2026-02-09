È morta la contessa Patrizia De Blanck, aveva 85 anni. La notizia è stata comunicata dalla figlia Giada con un post su Instagram. La famiglia è in lutto per questa perdita improvvisa.

E’ morta, a 85 anni, Patrizia de Blanck. Lo ha annunciato la figlia Giada in un post pubblicato su Instagram. "Con immenso dolore - scrive - annuncio la scomparsa di mia mamma, la contessa Patrizia De Blanck. Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità. Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un’intera epoca. Il suo coraggio, la sua forza e la sua luce vivranno per sempre in me. Ringrazio chi l’ha amata. Riposa in pace, mamma, per sempre nel mio cuore". Una carriera cominciata nel 1958 La contessa Patrizia De Blanck, figlia di Lloyd Dario, ultima discendente della famiglia veneziana un tempo proprietaria del palazzo Cà Dario, e dell’ambasciatore di Cuba S. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Morta la contessa Patrizia De Blanck, aveva 85 anni

Approfondimenti su Patrizia De Blanck

Patrizia De Blanck, nota come la Contessa del Popolo, è morta a 85 anni dopo aver combattuto una malattia in silenzio.

Patrizia De Blanck, la nota contessa e soubrette, è morta a 85 anni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

È morta la contessa Patrizia De Blanck

Ultime notizie su Patrizia De Blanck

Argomenti discussi: Morta a 85 anni Patrizia De Blanck, la contessa fuori dagli schemi; Patrizia de Blanck è morta, addio alla contessa personaggio della tv; È morta Patrizia De Blanck: addio alla Contessa del Popolo, aveva 85 anni; Patrizia De Blanck è morta, l’addio della figlia Giada: Tutto nel silenzio.

Patrizia de Blanck è morta, addio alla contessa personaggio della tv. La figlia Giada: Dolore immenso, non ho la forza di parlareLa figlia nel post su Instagram: Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un'epoca di eleganza, romanticismo e autenticità. Con lei si ... affaritaliani.it

Morta Patrizia De Blanck: addio alla Contessa del Popolo, aveva 85 anniMorta Patrizia De Blanck a 85 anni dopo una malattia affrontata nel riserbo. La figlia Giada annuncia la scomparsa: Con lei si chiude un’epoca di eleganza e autenticità. fanpage.it

la Repubblica. . Patrizia de Blanck è morta a Roma all’età di 85 anni. A dare l'annuncio la figlia Giada: "Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la contessa Patrizia De Blanck. Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un'epoc facebook

È morta a 85 anni la Contessa Patrizia De Blanck. x.com