È morta Patrizia De Blanck, la nota star televisiva e contessa che aveva 85 anni. Figlia di Lloyd Dario e dell’ambasciatore di Cuba Guillermo De Bl Blanck y Menocal, si era fatta conoscere dal pubblico partecipando a vari programmi di successo in Italia. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo e tra i suoi fan.

È morta Patrizia de Blanck. La contessa, nota ospite televisiva, aveva 85 anni. Figlia di Lloyd Dario e dell’ambasciatore di Cuba Guillermo De Blanck y Menocal, si è fatta conoscere dal pubblico grazie alla partecipazione a diversi programmi televisivi italiani di successo. A dare la notizia è stata la figlia Giada. In un lungo post ha commentato: “Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma”. La figura, ormai iconica per molti, è l’ultima discendente della famiglia veneziana un tempo proprietaria del palazzo Ca’ Dario. Non sono mancati i dubbi sul suo sangue nobile, ma ha sempre smentito. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Morta Patrizia De Blanck, il patrimonio della contessa e star dei reality

Approfondimenti su De Blanck Patrizia

La notizia della morte di Patrizia de Blanck ha fatto rapidamente il giro delle cronache italiane.

Patrizia De Blanck, la nota contessa e volto della televisione, è deceduta all’età di 85 anni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su De Blanck Patrizia

Argomenti discussi: Addio a Patrizia de Blanck. L'annuncio della figlia Giada; Morta Patrizia De Blanck, contessa ribelle con una devastante malattia: l'annuncio della figlia Giada; Patrizia De Blanck è morta, l’addio della figlia Giada: Tutto nel silenzio; Morta a 85 anni Patrizia De Blanck, la contessa fuori dagli schemi.

È morta la contessa Patrizia De Blanck: aveva 85 anniÈ morta a Roma a 85 anni la contessa Patrizia De Blanck, volto noto della tv e dell’alta società capitolina. Lo ha annunciato nel mattino di oggi, lunedì 9 febbraio 2026, sua figlia Giada, a sua volta ... tpi.it

Morta Patrizia De Blanck, a chi va l’eredità della contessa e il patrimonio 'perso' a CubaDiscendente, da parte materna, da una nobile famiglia veneziana, suo padre era Guillermo De Blanck y Menocal, ambasciatore di Cuba che perse oltre 3 milioni di dollari dopo l'esilio. libero.it

ULTIM'ORA - È morta la contessa Patrizia De Blanck >>> https://url-shortener.me/BOON facebook

È morta, a 85 anni, Patrizia De Blanck. A dare l'annuncio la figlia Giada in un lungo post pubblicato su Instagram insieme a una foto che le ritraeva insieme: «Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la contessa Patrizia De Blanck. Mia ma x.com