Morta Patrizia De Blanck il patrimonio della contessa e star dei reality
È morta Patrizia De Blanck, la nota star televisiva e contessa che aveva 85 anni. Figlia di Lloyd Dario e dell’ambasciatore di Cuba Guillermo De Bl Blanck y Menocal, si era fatta conoscere dal pubblico partecipando a vari programmi di successo in Italia. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo e tra i suoi fan.
È morta Patrizia de Blanck. La contessa, nota ospite televisiva, aveva 85 anni. Figlia di Lloyd Dario e dell’ambasciatore di Cuba Guillermo De Blanck y Menocal, si è fatta conoscere dal pubblico grazie alla partecipazione a diversi programmi televisivi italiani di successo. A dare la notizia è stata la figlia Giada. In un lungo post ha commentato: “Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma”. La figura, ormai iconica per molti, è l’ultima discendente della famiglia veneziana un tempo proprietaria del palazzo Ca’ Dario. Non sono mancati i dubbi sul suo sangue nobile, ma ha sempre smentito. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Approfondimenti su De Blanck Patrizia
Patrizia de Blanck è morta, addio alla contessa personaggio della tv
La notizia della morte di Patrizia de Blanck ha fatto rapidamente il giro delle cronache italiane.
Morta Patrizia De Blanck, la contessa della tv aveva 85 anni
Patrizia De Blanck, la nota contessa e volto della televisione, è deceduta all’età di 85 anni.
Ultime notizie su De Blanck Patrizia
Argomenti discussi: Addio a Patrizia de Blanck. L'annuncio della figlia Giada; Morta Patrizia De Blanck, contessa ribelle con una devastante malattia: l'annuncio della figlia Giada; Patrizia De Blanck è morta, l’addio della figlia Giada: Tutto nel silenzio; Morta a 85 anni Patrizia De Blanck, la contessa fuori dagli schemi.
È morta la contessa Patrizia De Blanck: aveva 85 anniÈ morta a Roma a 85 anni la contessa Patrizia De Blanck, volto noto della tv e dell’alta società capitolina. Lo ha annunciato nel mattino di oggi, lunedì 9 febbraio 2026, sua figlia Giada, a sua volta ... tpi.it
Morta Patrizia De Blanck, a chi va l’eredità della contessa e il patrimonio 'perso' a CubaDiscendente, da parte materna, da una nobile famiglia veneziana, suo padre era Guillermo De Blanck y Menocal, ambasciatore di Cuba che perse oltre 3 milioni di dollari dopo l'esilio. libero.it
ULTIM'ORA - È morta la contessa Patrizia De Blanck >>> https://url-shortener.me/BOON facebook
È morta, a 85 anni, Patrizia De Blanck. A dare l'annuncio la figlia Giada in un lungo post pubblicato su Instagram insieme a una foto che le ritraeva insieme: «Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la contessa Patrizia De Blanck. Mia ma x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.