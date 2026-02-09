Morta Patrizia De Blanck il patrimonio della contessa e star dei reality

Da quifinanza.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È morta Patrizia De Blanck, la nota star televisiva e contessa che aveva 85 anni. Figlia di Lloyd Dario e dell’ambasciatore di Cuba Guillermo De Bl Blanck y Menocal, si era fatta conoscere dal pubblico partecipando a vari programmi di successo in Italia. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo e tra i suoi fan.

È morta Patrizia de Blanck. La contessa, nota ospite televisiva, aveva 85 anni. Figlia di Lloyd Dario e dell’ambasciatore di Cuba Guillermo De Blanck y Menocal, si è fatta conoscere dal pubblico grazie alla partecipazione a diversi programmi televisivi italiani di successo. A dare la notizia è stata la figlia Giada. In un lungo post ha commentato: “Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma”. La figura, ormai iconica per molti, è l’ultima discendente della famiglia veneziana un tempo proprietaria del palazzo Ca’ Dario. Non sono mancati i dubbi sul suo sangue nobile, ma ha sempre smentito. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

morta patrizia de blanck il patrimonio della contessa e star dei reality

© Quifinanza.it - Morta Patrizia De Blanck, il patrimonio della contessa e star dei reality

Approfondimenti su De Blanck Patrizia

Patrizia de Blanck è morta, addio alla contessa personaggio della tv

La notizia della morte di Patrizia de Blanck ha fatto rapidamente il giro delle cronache italiane.

Morta Patrizia De Blanck, la contessa della tv aveva 85 anni

Patrizia De Blanck, la nota contessa e volto della televisione, è deceduta all’età di 85 anni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su De Blanck Patrizia

Argomenti discussi: Addio a Patrizia de Blanck. L'annuncio della figlia Giada; Morta Patrizia De Blanck, contessa ribelle con una devastante malattia: l'annuncio della figlia Giada; Patrizia De Blanck è morta, l’addio della figlia Giada: Tutto nel silenzio; Morta a 85 anni Patrizia De Blanck, la contessa fuori dagli schemi.

morta patrizia de blanckÈ morta la contessa Patrizia De Blanck: aveva 85 anniÈ morta a Roma a 85 anni la contessa Patrizia De Blanck, volto noto della tv e dell’alta società capitolina. Lo ha annunciato nel mattino di oggi, lunedì 9 febbraio 2026, sua figlia Giada, a sua volta ... tpi.it

morta patrizia de blanckMorta Patrizia De Blanck, a chi va l’eredità della contessa e il patrimonio 'perso' a CubaDiscendente, da parte materna, da una nobile famiglia veneziana, suo padre era Guillermo De Blanck y Menocal, ambasciatore di Cuba che perse oltre 3 milioni di dollari dopo l'esilio. libero.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.