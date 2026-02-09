Nella notte, Giada De Blanck ha annunciato la morte della madre, Patrizia De Blanck. Con poche parole, la figlia ha detto che con lei se ne va un’epoca. La notizia ha colpito molti, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo e tra chi la conosceva. La famiglia si prepara a dire addio a una figura molto nota e amata.

Morte Patrizia De Blanck: l’annuncio straziante della figlia Giada. Nella notte Giada De Blanck ha annunciato la morte della madre, Patrizia De Blanck, con parole toccanti. Un testamento sentimentale per ricordare la donna che l’ha dato alla vita ed alla quale era profondamente legata. “Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la Contessa Patrizia De Blanck. Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un’intera epoca”, ha scritto. Non solo una madre, ma un simbolo, un personaggio, un frammento di storia mondana e televisiva italiana. “Era la mia migliore amica”: il dolore privato diventa racconto pubblico. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Patrizia De Blanck è morta, l’annuncio della figlia Giada: ‘Con lei se ne va un’epoca’

