La notizia della morte della contessa Patrizia de Blanck si diffonde in fretta. La donna aveva 85 anni ed è venuta a mancare lunedì, lasciando un vuoto tra amici e familiari. La figlia Giada ha annunciato il lutto con un messaggio su Instagram, accompagnato da una foto che mostra loro insieme. Il dolore è grande, e il ricordo di Patrizia resterà vivo tra chi l’ha conosciuta.

(Adnkronos) – E’ morta, a 85 anni, Patrizia de Blanck. A dare l’annuncio oggi, lunedì 9 febbraio, la figlia Giada in un lungo post pubblicato su Instagram insieme a una foto che le ritraeva insieme: “Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la contessa Patrizia De Blanck. Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità – sottolinea Giada de Blanck – Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un’intera epoca. Il suo coraggio, la sua forza e la sua luce vivranno per sempre in me. Ringrazio chi l’ha amata. Riposa in pace, mamma, per sempre nel mio cuore”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Morta la contessa Patrizia de Blanck, la figlia Giada: "Dolore immenso"

