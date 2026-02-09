Morata rompe il silenzio sulla rottura con Campello | Ci amiamo ma non riusciamo a capirci

Alvaro Morata spiega finalmente perché si sono lasciati con Alice Campello. Il calciatore del Como dice che si vogliono bene, ma non riescono più a capirsi e per questo hanno deciso di prendere strade diverse. La loro storia è finita, ma Morata sottolinea che non ci sono rancori tra loro.

Il calciatore del Como Alvaro Morata chiarisce i motivi della separazione dall'imprenditrice veneziana Alice Campello La fine della storia d'amore. La fine della storia d'amore tra Álvaro Morata e Alice Campello non è più un'indiscrezione, ma una dolorosa realtà confermata dai diretti interessati. Dopo nove anni e quattro figli, la coppia simbolo dei social ha deciso di interrompere il proprio cammino comune. Morata, intervenendo nel programma spagnolo Fiesta, ha voluto spiegare la natura profonda di questa rottura: non un calo d'affetto, ma l'impossibilità di proseguire insieme a causa di visioni ormai divergenti.

