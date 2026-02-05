Alice Campello rompe il silenzio sulla fine del matrimonio con Morata

Alice Campello ha parlato per la prima volta della fine del suo matrimonio con Alvaro Morata. In un’intervista alla rivista “Hola”, l’influencer ha confermato che la relazione tra i due è terminata. Nessun dettaglio in più, solo la conferma di una separazione che molti già sospettavano.

Alice Campello ha finalmente rotto il silenzio. L’influencer ha rilasciato un’intervista alla rivista spagnola “Hola”, in cui ha confermato la fine del suo matrimonio con Alvaro Morata. L’imprenditrice è stata beccata mentre era a cena con alcune sue amiche. Dopo aver lasciato il locale, con sorriso in volto ha risposto alle domande del giornalista. Le sue parole sulla separazione:” Non voglio parlarne. Oggi stiamo molto bene.” Ha poi aggiunto:” Sono molto tranquilla. Questa è la cosa più importante.” Vuoi restare informatoa su tutte le notizie sul Gossip? Clicca qui e segui la nostra pagina IG DailyGossip24! Le è stato chiesto se lei ed il calciatore siano in buoni rapporti e se ci sia collaborazione e dialogo per i loro quattro figli:” Certo sempre.🔗 Leggi su Dailynews24.it

