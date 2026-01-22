Un recente studio nel Regno Unito analizza come il cartone dei rifiuti possa essere utilizzato per generare energia elettrica. Con l’aumento della domanda di biomassa, l’attenzione si rivolge a materiali comunemente scartati, come il cartone, come risorsa sostenibile. Questa ricerca evidenzia potenzialità e applicazioni pratiche di un approccio innovativo alla gestione dei rifiuti.

Nel Regno Unito, il fabbisogno di biomassa in aumento ha riacceso l’attenzione su prodotti comunemente scartati, tra cui il cartone. È proprio questo materiale ad essere stato oggetto di un’analisi scientifica che sta attirando l’interesse del settore energetico. Uno studio dell’Università di Nottingham – pubblicato su Biomass and Bioenergy – ha mostrato per la prima volta che il cartone di scarto può essere utilizzato in modo efficace come combustibile per la produzione elettrica su larga scala. La ricerca rappresenta un cambio di prospettiva: non più solo un rifiuto o una frazione marginale destinata agli impianti di energia, ma una potenziale risorsa pensata per alimentare direttamente le centrali che utilizzano combustibili polverizzati. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Un nuovo studio svela come usare il cartone dei rifiuti per produrre energia elettrica

Leggi anche: Le conseguenze dei tatuaggi: il nuovo studio svela come i colori possono indebolire il nostro corpo

Inceneritore di Acerra, “il 70% dei rifiuti sono plastica e cartone, riciclabili” la prima relazione dell’OsservatorioÈ stata pubblicata la prima relazione dell'Osservatorio Regionale sull'inceneritore di Acerra, basata su uno studio di oltre un anno.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Nel cuore segreto della Favorita: il parco svela il suo labirinto di pietra; Perché sei ancora single? Uno studio svela i fattori che contano davvero (e l’intelligenza è tra questi); Preparare il futuro delle torbiere europee; Robotica, medicale e data AI: Advantech svela la nuova serie Edge AI con Nvidia Jetson Thor.

Ballando con le Stelle svela il nuovo studio: i vip già in fila, sorpresa tra i candidatiBallando con le Stelle lascia l’Auditorium del Foro Italico dopo oltre vent’anni e approda al polo Rai di Saxa Rubra, a Roma, hub che già ospita format come ... assodigitale.it

Nuovo studio svela un inedito sistema di difesa anti-UVI ricercatori hanno identificato un meccanismo molecolare finora sconosciuto che regola la risposta infiammatoria indotta dalle radiazioni ultraviolette. La scoperta, pubblicata sulla rivista ... tomshw.it

Un nuovo studio analizza le 960 posizioni del “Fischer Random Chess”, una strategia proposta dal campione per rendere le partite più equilibrate e meno dipendenti dalla memoria. Ce ne parla Sandro Iannaccone - facebook.com facebook

"Cittadini poco informati e allarme sottostimato": cosa dice il nuovo studio sul pericolo alluvione x.com