Uffici comunali sempre più green | un progetto da 3 milioni per ridurre costi e consumi della centrale termica
Il progetto, del valore di 3 milioni di euro, mira a rendere gli uffici comunali più sostenibili attraverso l’efficientamento energetico della centrale di teleriscaldamento e raffrescamento. L’intervento prevede anche l’installazione di pensiline fotovoltaiche sul parcheggio, contribuendo a ridurre i costi energetici e l’impatto ambientale. Un passo importante verso un’amministrazione più attenta all’ambiente e all’efficienza delle risorse.
Efficientamento energetico della centrale di teleriscaldamento e raffrescamento e installazione di pensiline fotovoltaiche a copertura del parcheggio. Sono i principali lavori oggetto del progetto di fattibilità tecnico-economica-esecutivo approvato dalla Giunta che riguarda il gruppo di edifici. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
