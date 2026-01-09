Uffici comunali sempre più green | un progetto da 3 milioni per ridurre costi e consumi della centrale termica

Il progetto, del valore di 3 milioni di euro, mira a rendere gli uffici comunali più sostenibili attraverso l’efficientamento energetico della centrale di teleriscaldamento e raffrescamento. L’intervento prevede anche l’installazione di pensiline fotovoltaiche sul parcheggio, contribuendo a ridurre i costi energetici e l’impatto ambientale. Un passo importante verso un’amministrazione più attenta all’ambiente e all’efficienza delle risorse.

