Montoro arrestato 48enne per furto aggravato e porto abusivo di armi

I Carabinieri di Montoro hanno arrestato un uomo di 48 anni del paese. Era destinatario di un ordine di esecuzione pena e ora si trova in caserma in attesa di chiarire il suo futuro.

I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno arrestato un 48enne del posto, destinatario di un ordine di esecuzione pena. Pena definitiva per i reati contestati. Il provvedimento restrittivo, a seguito della condanna definitiva a 3 anni e 6 mesi, è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino.

Colleferro, arrestato 38enne per estorsione, usura e porto abusivo di armi

Giovedì, i Carabinieri di Colleferro hanno arrestato un 38enne con l’accusa di estorsione, usura e porto abusivo di armi.

