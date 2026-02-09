Montoro arrestato 48enne per furto aggravato e porto abusivo di armi

I Carabinieri di Montoro hanno arrestato un uomo di 48 anni del paese. Era destinatario di un ordine di esecuzione pena e ora si trova in caserma in attesa di chiarire il suo futuro.

I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno arrestato un 48enne del posto, destinatario di un ordine di esecuzione pena.Pena definitiva per i reati contestatiIl provvedimento restrittivo, a seguito della condanna definitiva a 3 anni e 6 mesi, è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso.

