Rinnovo di Yildiz alla Juventus | tutti i dettagli del contratto

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di contratto con Yildiz, uno dei giovani più promettenti del suo settore giovanile. La società ha deciso di puntare su di lui per il futuro, dando continuità al progetto di crescita dei giovani talenti. I dettagli dell’accordo non sono stati ancora resi noti, ma l’intenzione è chiara: investire sul talento di Yildiz per rafforzare la squadra nei prossimi anni.

Il club annuncia una mossa strategica che guarda al lungo periodo, puntando su una delle realtà più promettenti del panorama giovanile europeo. kenan yildiz, talento turco di rilievo, proseguirà la sua avventura in bianconero fino al 2030, consolidando un asse che definisce la visione futura della rosa e del progetto sportivo. La negoziazione ha definito una crescita sostanziale dell’ingaggio, destinata a riflettere l’importanza del giocatore all’interno del piano tecnico. L’accordo stabilisce un passaggio a una base di 6 milioni con la prospettiva di salire a 7 milioni più bonus a partire dalla stagione successiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Rinnovo di Yildiz alla Juventus: tutti i dettagli del contratto Approfondimenti su Yildiz Juventus Rinnovo Yildiz, pronto un super contratto per trattenere il talento turco alla Juventus. I dettagli dell’accordo La Juventus sta preparando un grande colpo per il futuro di Tolga Yildiz. Yildiz Juve, ci siamo per il rinnovo del turco! Pronto un super contratto? Tutti i dettagli dell’accordo La Juventus sta per ufficializzare il rinnovo di Yildiz. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Juventus Blinda Yildiz: Tutti i Dettagli del Nuovo Contratto! Ultime notizie su Yildiz Juventus Argomenti discussi: Rinnovo Yildiz, Juventus al lavoro per blindare il '10': cosa manca per la firma, quanto guadagna e la scadenza del nuovo contratto; Il Real si informa, poi interviene Elkann: Juve, i retroscena sul rinnovo imminente di Yildiz; Svolta Yildiz, il rinnovo Juve è imminente! Come si è arrivati alla mossa decisiva; Juve, il rinnovo di Yildiz è davvero a un passo: tutti i dettagli. Juventus, accordo raggiunto per il rinnovo di Yildiz: i dettagliA mercato chiuso la Juventus si appresta ad annunciare una importante novità. Il club bianconero, infatti, ha raggiunto l'intesa per il rinnovo di contratto di Kenan Yildiz: l'ad Damien Comolli ha ... fantacalcio.it Balzarini: La Juventus vuole arrivare alla partita di Istanbul con la firma di Yildiz sul rinnovoGianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato del rinnovo di contratto di Kenan Yildiz con la Juventus: Allora, non abbiamo la data precisa come specificavo già oggi, ma ci ... tuttojuve.com #YILDIZ #JUVE TUTTO PRONTO PER IL SUPER RINNOVO, #LOCATELLI #UNITED STORY, #MECCA VUOLE #SESKO! youtu.be/YR0nLjvw_WM x.com Dal rinnovo di Yildiz allo stipendio di Valhovic: possibile vedere il serbo in rossonero facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.