Spagna Turchia la decisione finale su Yildiz | ecco la scelta del CT Montella sull’attaccante della Juve Le formazioni ufficiali

Spagna Turchia, le formazioni ufficiali. Yildiz parte dalla panchina: la decisione del CT Montella. Kenan Yildiz non figura nell’undici titolare della Turchia per la sfida contro la Spagna. Il talento classe 2005 della Juventus partirà dalla panchina in un match di altissimo livello, a conferma della volontà del CT turco di gestire le energie del giovane attaccante. L’esclusione dai titolari non è una bocciatura tecnica, ma una decisione strategica dettata dalla cautela. Questa scelta è un segnale di gestione del carico. Yildiz era stato titolare nella precedente sfida contro la Bulgaria e si presentava a questo ciclo di partite internazionali dopo un periodo intenso con la Vecchia Signora, culminato nel Derby della Mole. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spagna Turchia, la decisione finale su Yildiz: ecco la scelta del CT Montella sull’attaccante della Juve. Le formazioni ufficiali

