Montecarlo Gregoraci 46 anni | festa lussuosa con Briatore e Nathan un segnale di affetto oltre la separazione

Elisabetta Gregoraci ha spento 46 candeline con una festa ricca di lusso a Montecarlo. L’ha organizzata nel ristorante Cipriani, circondata da amici e familiari, tra cui l’ex marito Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco. La presenza di tutti e tre insieme è sembrata un segnale di affetto, oltre le separazioni. Nessun clamore, solo un compleanno che ha unito le persone care in un momento speciale.

Un Compleanno di Lusso a Montecarlo: Elisabetta Gregoraci Festeggia 46 Anni con Briatore e Nathan. Elisabetta Gregoraci ha compiuto 46 anni l’8 febbraio 2026, celebrando con una sontuosa festa nel ristorante Cipriani di Montecarlo, in presenza dell’ex marito Flavio Briatore e del figlio Nathan Falco. L’evento ha segnato un momento di unione familiare nonostante la separazione, confermando un legame che va oltre la fine della relazione sentimentale. La festa per il compleanno della showgirl calabrese si è svolta in un’atmosfera di lusso e familiarità, nel cuore del Principato di Monaco. Il ristorante Cipriani, di proprietà dell’imprenditore piemontese Flavio Briatore, ha fatto da cornice a questo importante traguardo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Montecarlo Festa

Elisabetta Gregoraci ha spento 46 candeline e lo ha fatto con stile.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Montecarlo Festa

Argomenti discussi: Tanti auguri Elisabetta Gregoraci! 46 anni al top con una festa da mille e una notte; Il sontuoso compleanno di Elisabetta Gregoraci: foto, location, invitati e Briatore presenza fissa; Tanti auguri Elisabetta Gregoraci! 46 anni al top con una festa da mille e una notte; Festa di Compleanno Indimenticabile per Elisabetta Gregoraci a Montecarlo con Flavio Briatore.

Tanti auguri Elisabetta Gregoraci! 46 anni al top con una festa da mille e una notteLa conduttrice Elisabetta Gregoraci festeggia a Montecarlo circondata dall'amore Elisabetta Gregoraci ha spento 46 candeline, oggi, domenica 8 febbraio ... novella2000.it

Il sontuoso compleanno di Elisabetta Gregoraci: foto, location, invitati e Briatore presenza fissaIl grande party dato da Elisabetta Gregoraci per festeggiare il compleanno, la showgirl ha spento 46 candeline ... gossipetv.com

Elisabetta Gregoraci festeggia 46 anni con una festa di gran classe a Montecarlo, circondata dagli amici e da un’atmosfera elegante. “Dreams don’t age perché crescono insieme a noi, perché non hanno fretta, perché sanno aspettare”, ha scritto, accom facebook