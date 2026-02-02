Fontana di Trevi da oggi a pagamento | quanto costano e dove comprare i biglietti

Da oggi, visitare la Fontana di Trevi costa 2 euro. La novità riguarda tutti i turisti che vogliono avvicinarsi al monumento più famoso di Roma. I biglietti si comprano ai varchi all’ingresso, che sono stati allestiti nella piazza. La misura mira a regolamentare il flusso di visitatori e a mantenere il monumento in buone condizioni.

Fontana di Trevi da oggi, 2 febbraio 2026, è a pagamento. Per vedere da vicino uno dei monumenti più celebri di Roma e del mondo infatti bisognerà pagare un ticket di 2 euro ai varchi d’accesso allestiti nella storica piazza nel cuore della Capitale. Onorato: “Stimati ricavi per 6 milioni l’anno”. “Quella di oggi è una giornata molto importante per Roma e per i romani. Da oggi scendere i gradoni di questo monumento – così importante, non soltanto per la nostra città, per il nostro paese, ma per tutto il mondo – avrà un ticket di due euro. I cittadini della città della provincia continueranno a poter scendere a titolo gratuito e i fondi che verranno raccolti da questo ticket – che si stimano a ribasso in sei milioni di euro – permetteranno tante buone cose e sono la prova di come il turismo sia fondamentale per la nostra città”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Da oggi, 2 febbraio 2026, entra in vigore una novità a Roma: per visitare l’interno della Fontana di Trevi bisogna pagare.

Da oggi i visitatori che si fermano alla Fontana di Trevi devono mettere mano al portafoglio.

