Questa mattina, i cittadini di una città italiana sono scesi in strada per protestare contro un aumento delle violenze e dei comportamenti intimidatori. La manifestazione, partita da piazza principale, si è snodata pacificamente lungo le vie del centro, con molti giovani e famiglie che chiedono più sicurezza e rispetto. La gente non aspetta più solo le istituzioni: si sente chiamata a difendere i valori della democrazia, come hanno fatto in passato altri, in un momento in cui il mondo sembra cambiare rapidamente.

Al mio primo anno di università, col muro di Berlino appena caduto (1989), davamo per scontato che il mondo fosse destinato a un progresso inesorabile nel segno della democrazia. I più idealisti di noi scommettevano anche sulla nonviolenza e sull’Europa Sono proprio questi tre strumenti – democrazia, nonviolenza ed Europa – a essere ormai considerati dei ferri vecchi inservibili, dei quali prima ci sbarazziamo e prima saremo all’altezza delle sfide del nostro tempo. Dopo una settantina d’anni di illusioni sulla possibilità di stabilire un ordine mondiale basato sul diritto internazionale, è ora di capire – si sente ripetere- che o la nostra Nazione impara a farsi valere con ogni mezzo nello scontro contro le altre Nazioni, oppure saremo sottomessi alle grandi potenze e ai loro apparati tecnologico-militari. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - In questo mondo di bulli tocca ai cittadini salvare la democrazia (di M. Cappato)

In un contesto globale complesso, le dichiarazioni di leader come Donald Trump evidenziano come il rispetto delle norme internazionali possa essere messo in discussione.

