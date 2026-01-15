Sci freestyle Ailing Gu domina le qualificazioni nello slopestyle a Laax Gasslitter vola in finale

A Laax, durante la sesta tappa della Coppa del Mondo park&pipe 2025-2026, Ailing Gu si è distinta nelle qualificazioni dello slopestyle, dominando con efficacia. Nel frattempo, Gasslitter si è qualificata per la finale, confermando il suo buon stato di forma. Questi risultati segnano un momento importante nella competizione, che prosegue con attenzione verso le performance dei migliori atleti del circuito mondiale.

Ailing Eileen Gu ha fatto il vuoto nel turno preliminare della gara di slopestyle in programma a Laax, sede della sesta tappa della Coppa del Mondo park&pipe 2025-2026 di sci freestyle. La stella cinese si conferma una spanna sopra al resto del mondo in questa specialità e si candida al ruolo di favorita principale per la medaglia d'oro in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La fuoriclasse asiatica classe 2003, grande protagonista dell'ultima edizione a cinque cerchi (due ori ed un argento in casa a Beijing 2022), ha dominato la qualificazione odierna sulle nevi svizzere firmando il miglior punteggio assoluto grazie ad una seconda run da 81.

Gu Ailing lascia gli Usa e vince con la Cina: l’atleta modella fa scoppiare un caso diplomatico - Gu Ailing Eileen medaglia d’oro di sci freestyle alle Olimpiadi invernali di Pechino e popolare modella, ha rischiato di far scoppiare un incidente diplomatico dopo l’addio ai colori Usa per difendere ... fanpage.it

