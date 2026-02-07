Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare l' Al Nassr | ipotesi di ritorno clamoroso

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare l'Al Nassr. Le voci su un possibile ritorno dello star portoghese circolano da giorni, mentre il club saudita cerca di capire quale sarà il suo futuro. La situazione rimane aperta, con il giocatore che non ha ancora confermato ufficialmente nulla.

Nel panorama calcistico globale, le dinamiche tra Cristiano Ronaldo e Al Nassr hanno acceso una discussione estesa sul destino del club in Arabia Saudita e sulle possibili evoluzioni della carriera del giocatore. La situazione riflette tensioni interne al campionato saudita e segnali di mercato che alimentano speculazioni su scenari alternativi, senza che nulla sia definito con certezza. Ronaldo si trova al centro di una frizione con la Saudi Pro League, in un periodo in cui ha deciso di saltare le ultime due partite della squadra in segno di protesta. Secondo fonti di mercato, il centravanti ritiene che la sua squadra non abbia ricevuto lo stesso livello di supporto sul mercato rispetta agli altri club controllati dal fondo sovrano PIF, soprattutto dopo l’ingresso di Karim Benzema in un club rivale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Cristiano Ronaldo sta vivendo giorni complicati con l’Al Nassr.

Cristiano Giuntoli potrebbe approdare all’Al-Nassr, club di Cristiano Ronaldo, come nuovo direttore sportivo.

