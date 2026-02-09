Misurare il vuoto il primo romanzo della perugina Caterina Villa

Sul lago Trasimeno c’è una roulotte abbandonata, senza proprietario e senza una spiegazione. È aperta a chi cerca un angolo di quiete, lontano dalla routine. La scena si presenta come un piccolo mistero, un richiamo per chi vuole sfuggire alla quotidianità.

“Sulle rive del lago Trasimeno c’è una roulotte. Non si sa di chi sia, né come e perché sia finita lì, ma è aperta a chiunque serva uno spazio tutto per sé, lontano dalle incombenze della quotidianità”. Venerdì 13 febbraio 2026 debutta Misurare il vuoto, il romanzo d'esordio edito da Lindau della.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

