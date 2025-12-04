Un romanzo appassionante dedicato alla vita, al sodalizio politico e personale e alla storia d’amore tra due figure straordinarie del Novecento: Anna Kuliscioff e Filippo Turati é la trama del libro "Un amore socialista" Neri Pozza editore, il primo romanzo di Pierfrancesco De Robertis (nella foto) giornalista, editorialista del Quotidiano Nazionale, dei giornali del gruppo Poligrafici La Nazione Il Resto del Carlino, Il Giorno e direttore dal 2015 al 2017 de La Nazione di Firenze. Il libro viene presentato oggi alle 17 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli. Dialogha con l’autore il giornalista Enrico Salvadori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Villa Bertelli. Il primo romanzo di De Robertis