Mondo liquido il primo EP della band perugina Hellvillum

Perugiatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Così la band umbra presenta il nuovo lavoro: L’EP ha come sfondo il nostro rapporto con la società ed ogni canzone è come un dado, tante facce diverse della stessa medaglia, tanti punti di vista del nostro mondo. Una presa di coscienza di ciò che ci circonda e di quello che viviamo. Ogni brano è. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Mondo Liquido Primo Ep