Mondo liquido il primo EP della band perugina Hellvillum
Così la band umbra presenta il nuovo lavoro: L’EP ha come sfondo il nostro rapporto con la società ed ogni canzone è come un dado, tante facce diverse della stessa medaglia, tanti punti di vista del nostro mondo. Una presa di coscienza di ciò che ci circonda e di quello che viviamo. Ogni brano è. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
