Mio figlio aggredito picchiato e derubato alla stazione | la denuncia di un papà

“Mi figlio aggredito, picchiato e derubato alla stazione di Sezze”: a parlare è il padre del giovane vittima dell’episodio di violenza che si è verificato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 3 dicembre, allo scalo ferroviario di Sezze. Il giovane era appena sceso dal treno, di ritorno da Roma. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - “Mio figlio aggredito, picchiato e derubato alla stazione”: la denuncia di un papà

