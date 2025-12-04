Mio figlio aggredito picchiato e derubato alla stazione | la denuncia di un papà

Latinatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Mi figlio aggredito, picchiato e derubato alla stazione di Sezze”: a parlare è il padre del giovane vittima dell’episodio di violenza che si è verificato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 3 dicembre, allo scalo ferroviario di Sezze. Il giovane era appena sceso dal treno, di ritorno da Roma. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

mio figlio aggredito picchiato e derubato alla stazione la denuncia di un pap224

© Latinatoday.it - “Mio figlio aggredito, picchiato e derubato alla stazione”: la denuncia di un papà

Altri contenuti sullo stesso argomento

mio figlio aggredito picchiato«Spogliato, picchiato e costretto a leccare i sassi», la denuncia del papà del 15enne aggredito dal branco di bulli al parchetto - L’episodio di violenza giovanile ai danni di un ragazzo di Campodarsego nel parchetto, vicino alla chiesa, da parte di una quindicina di coetanei suscita ... Segnala ilgazzettino.it

mio figlio aggredito picchiato"Mio figlio picchiato e torturato in carcere". La denuncia del padre di un 14enne accusato di abusi su una 12enne - Il genitore del 14enne si è rivolto al commissariato di polizia di Sulmona dopo aver fatto visita al figlio e aver scoperto gravi violenze e minacce ... Secondo romatoday.it

Il padre del ragazzo di 22 anni accoltellato in corso Como a Milano: “Mio figlio è vivo per miracolo” - "Mio figlio è vivo per miracolo": a dirlo è il padre del ragazzo di 22 anni che è stato aggredito e accoltellato in Corso Como a Milano ... Secondo fanpage.it

“Mio figlio 15enne picchiato perchè indossava un cappellino dell’Ascoli” - La mamma racconta l'increscioso episodio avvenuto a Porto d'Ascoli: "Tornava da una partita di calcio e indossava la divisa della sua squadra, è stato malmenato da un giovane poco più grande di lui" ... Lo riporta rivieraoggi.it

mio figlio aggredito picchiato22enne picchiato e accoltellato a Milano, il padre: “Mio figlio vivo per miracolo” - “Mio figlio è vivo per miracolo dopo quell’aggressione in pieno centro”, racconta il padre del giovane di 22 anni ferito gravemente in Corso Como a Milano, dove cinque ragazzi sono stati arrestati. Si legge su msn.com

mio figlio aggredito picchiatoCalciatore dell’Under 15 dell’Ascoli aggredito da un 23enne sambenedettese a Porto d'Ascoli. La madre: «Adesso ha paura» - ASCOLI Un grave episodio di violenza si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 17,30, a Porto d’Ascoli, davanti a una nota pizzeria del quartiere. Lo riporta corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Mio Figlio Aggredito Picchiato