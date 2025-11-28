Ragazzo sequestrato e bullizzato per 16 ore tra Torino e Moncalieri | arresto per due giovani c' è l' accusa di violenza sessuale
Due ragazzi di 14 e 15 anni residenti a Moncalieri sono stati arrestati e posti in una comunità nella giornata di ieri, giovedì 27 novembre 2025, per l'episodio di bullismo e violenza avvenuto tra la sera del 31 ottobre e la notte e parte della giornata dell'1 novembre scorsi. La giudice Maria. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
