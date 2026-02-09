I Minions tornano con un nuovo film dal titolo “Minions & Monsters”. Durante il Super Bowl è stato mostrato il trailer, che rivela anche il cambio di genere: questa volta i piccoli aiutanti di Gru si lanciano nel fantasy, a modo loro. La scena si preannuncia piena di sorprese e divertimento, con i personaggi pronti a esplorare un mondo diverso dal solito.

I piccoli aiutanti di Gru sono tornati e, questa volta, hanno deciso di darsi al fantasy (a modo loro). In occasione del Super Bowl LX, Illumination ha rilasciato il primo trailer ufficiale di Minions 3, svelando il titolo definitivo della pellicola: Minions & Monsters.Inizialmente Inizialmente previsto per il 2027, lo studio ha deciso di anticipare l’uscita al 1° luglio 2026, posizionandolo strategicamente come il blockbuster per famiglie dell’estate, pochi mesi prima del ritorno di un altro gigante dell’animazione, Shrek 5 (fissato per dicembre 2026). Alla regia torna il candidato all’Oscar Pierre Coffin, la mente dietro i primi tre capitoli di Cattivissimo Me e del primo Minions, nonché voce storica dei piccoli protagonisti sin dal 2010. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Minions 3 diventa “Minions & Monsters” | Il trailer folle dal Super Bowl svela il titolo

