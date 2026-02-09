Il nuovo commissario del Parco nazionale museo delle Miniere dell’Amiata ha avviato le sue attività. Tuttavia, il sindaco sottolinea che le decisioni principali sul territorio devono restare in mano ai Comuni, che conoscono meglio le esigenze delle comunità locali. La posizione si inserisce nel dibattito sulla gestione delle risorse e sulla tutela delle aree minerarie.

"Accolgo con attenzione l'avvio delle attività del nuovo commissario del Parco nazionale museo delle Miniere dell'Amiata ma ritengo doveroso ribadire un principio fondamentale: il primato delle scelte strategiche che riguardano il territorio spetta ai comuni che rappresentano le comunità e ne conoscono bisogni, fragilità e prospettive". Il sindaco di Piancastagnaio Franco Capocchi, interviene sulla questione del Parco Nazionale delle Miniere dell'Amiata, lanciando un chiaro messaggio al neo commissario straordinario Mauro Tognoli nominato tra la fine del 2025 e l'inizio di questo anno. "Il Parco è un'istituzione importante – dice ancora il sindaco di Piancastagnaio Franco Capocchi – chiamata a svolgere una funzione di tutela, valorizzazione culturale e qualificazione ambientale.

Miniera del Siele: "Le scelte strategiche spettano ai Comuni"

La miniera del Siele, situata nell’Amiata orientale, rappresenta un capitolo fondamentale della storia locale.

Aica chiarisce che le competenze sulla gestione dei Comuni in salvaguardia sono esclusivamente dell’ATI.

