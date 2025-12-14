Siele quella miniera che ha fatto comunità

La miniera del Siele, situata nell’Amiata orientale, rappresenta un capitolo fondamentale della storia locale. Attiva tra Ottocento e Novecento, questa miniera di mercurio ha contribuito in modo significativo allo sviluppo industriale della regione, diventando un punto di riferimento per la comunità e lasciando un’impronta duratura nel territorio.

La miniera del Siele è uno dei capitoli più intensi della storia dell'Amiata orientale. Tra Ottocento e Novecento, quando il mercurio diventò una risorsa strategica per l'industrializzazione europea, questo complesso assunse un ruolo centrale. Attorno ai suoi cantieri ruotavano Piancastagnaio, Castell'Azzara, Santa Fiora e la frazione di Selvena: territori periferici che nella miniera trovarono un'occasione concreta di lavoro stabile e di permanenza in montagna. Il Siele era un mondo a sé. Le gallerie, strette e irregolari, imponevano ritmi severi: turni lunghi, aria pesante, pericoli sempre presenti.

