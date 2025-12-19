Comuni in salvaguardia Aica | Le competenze sulla gestione spettano esclusivamente all’Ati

Aica chiarisce che le competenze sulla gestione dei Comuni in salvaguardia sono esclusivamente dell’ATI. L’associazione non ha poteri di intervento né ruolo decisionale in merito, lasciando ogni valutazione e autorizzazione alle competenze dell’Authority territoriale. Un chiarimento importante per comprendere i confini delle responsabilità e il ruolo di ciascun soggetto nel sistema di gestione del servizio idrico integrato.

"Aica non ha competenze né poteri di intervento sui Comuni che operano in regime di salvaguardia. Ogni valutazione, autorizzazione o verifica dell'assolvimento degli obblighi rientra esclusivamente nelle competenze dell'Ati e non del gestore del servizio idrico integrato. Aica, pertanto, non.

