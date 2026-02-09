Mine Crime è il mappatore del degrado

A Milano, lo SmartCityLab sta mettendo in mostra dieci startup innovative. Tra queste, ci sono alcune che cercano di risolvere problemi concreti come il degrado urbano. Le idee delle aziende sono in esposizione in via Ripamonti fino al 12 febbraio, quando si terrà l’incontro con gli stakeholder. La maggior parte delle startup lavora su progetti pratici e concreti, puntando a migliorare il tessuto cittadino con soluzioni nuove e realizzabili.

SmartCityLab Milano per ora sta ospitando dieci startup innovative. Oltre alle quattro descritte nell’intervista qui a fianco dalla general manager della struttura Laura Prinzi, ecco le idee delle altre aziende “in vetrina“ in via Ripamonti fino al 12 febbraio, giorno dell’appuntamento delle aziende con gli stakeholders. Mine Crime è una piattaforma SaaS di geo-intelligence che analizza informazioni online per individuare, mappare e prevedere fenomeni di degrado urbano e criminalità. L’ha ideata Giacomo Salvanelli (nella foto). Bias & Games è una startup innovativa e società benefit che trasforma i Gratta e Vinci scartati in dati sanitari ad alto valore, permettendo per la prima volta la prevenzione del gioco d’azzardo patologico sul sistema fisico, abilitando interventi mirati, generando mappe epidemiologiche dettagliate e impatto sociale misurabile su cittadini, esercenti e sistema sanitario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

