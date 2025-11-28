Programma del weekend per guardare il crime drama thriller della BBC su Netflix
la serie britannica “cuffs” disponibile su Netflix: un crime drama ambientato sulla costa. Per gli appassionati di serie poliziesche che combinano umorismo, storie intense e personaggi profondi, la produzione britannica “Cuffs” rappresenta un’ottima opzione per un binge-watching nel weekend. La serie, trasmessa originariamente dalla BBC nel 2015, può essere ora visualizzata sulla piattaforma Netflix, offrendo uno sguardo coinvolgente sulla vita di giovani poliziotti alle prime armi. trama e ambientazione di “cuffs”. “Cuffs” segue le vicende di Jake, un ufficiale di polizia di primo impiego interpretato da Jacob Ifan, che si confronta con le sfide di un lavoro in forze di polizia durante il suo primo giorno. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
