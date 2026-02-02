Pontecorvo aggredisce camionista a colpi di mazza da baseball 56enne denunciato

Momenti di tensione questa mattina in via Leuciana a Pontecorvo, dove un uomo di 56 anni ha aggredito un camionista con una mazza da baseball. La lite tra i due è rapidamente degenerata e ha portato alla denuncia dell’aggressore, che ora rischia di dover rispondere di aggressione aggravata. I Carabinieri sono intervenuti subito e hanno portato a termine l’indagine, portando il 56enne in caserma. La situazione si è conclusa senza feriti gravi, ma l’episodio ha fatto salire l’allarme in zona.

Momenti di paura in via Leuciana, dove una lite stradale ha rischiato di degenerare in tragedia. I Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cassino un uomo di 56 anni, ritenuto responsabile dei reati di aggressione aggravata e danneggiamento. Secondo la ricostruzione operata dai militari dell'Arma, l'indagato si è reso protagonista di un violento attacco ai danni del conducente di un autoarticolato che transitava lungo l'arteria cittadina. In preda a un'escalation di rabbia, il 56enne ha impugnato una mazza da baseball e si è scagliato contro il mezzo pesante, colpendo ripetutamente il finestrino della cabina di guida e mandandolo in frantumi.

