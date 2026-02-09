Mille presenze e tre giorni di confronto | il ritorno di Fest' Unità accende il Pd riminese

Tre giorni di incontri e dibattiti hanno riacceso l’entusiasmo nel Pd di Rimini. Con mille presenze, l’evento ha coinvolto tante persone in un confronto aperto e partecipato, restituendo alla comunità un senso di unità e vitalità.

“E’ grazie la parola che riassume tre giorni straordinari di incontri, dibattiti, partecipazione, solidarietà e comunità. Grazie innanzitutto agli oltre 70 fra volontarie e volontari arrivati da tutta la provincia che con grande passione e spirito di servizio hanno reso possibile organizzare.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Fest Unità Rimini Torna il Rubicone Beer Fest. Tre giorni di appuntamenti Torna il Rubicone Beer Fest, un evento di tre giorni che unisce musica, gastronomia e birra artigianale. Dopo un decennio torna la "Fest’Unità" del Pd, tra gli ospiti Bersani e Bonaccini Dopo quasi 15 anni, il Pd torna a organizzare la Fest’Unità a Rimini. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Fest Unità Rimini Argomenti discussi: Cristiano Ronaldo festeggia 41 anni con una missione: i 1000 gol; Carlos Alcaraz: record, titoli ATP, finali e palmares del tennista spagnolo | Tennis; Crossroads: dal 3 marzo al 31 luglio la XXVII edizione; Arte: inaugurata la mostra La mensa della luce alla chiesa della Spina. I gatti: presenze e silenzi che consolano più di mille paroleTENDENZE. Ci sono romanzi in cui i gatti non sono semplici presenze, ma custodi discreti che insegnano a rallentare il ritmo, soffermarsi sui dettagli, respirare la vita con dolcezza. Creature che ... ecodibergamo.it Pochi mesi e tre presenze dopo, Salah-Eddine lascia Roma. È un nuovo giocatore del PSVPochi mesi e 3 presenze dopo il suo arrivo alla Roma nello scorso mercato di gennaio, l'esterno mancino Anass Salah-Eddine (23 anni) si imbarca in una nuova avventura, che lo vedrà vestire la maglia ... tuttomercatoweb.com Dopo quasi quindici anni di assenza, la Fest’Unità provinciale invernale torna a scaldare il dibattito politico riminese. Da venerdì 6 a domenica 8 febbraio, l’Area Eventi Settebello di via Roma 70 diventa il punto di ritrovo per chi ha voglia di confrontarsi, ascolta facebook Denominata "Fest'Unità", dal 6 all'8 febbraio all'Area Settebello di Rimini #Rimini #Attualita x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.