Torna il Rubicone Beer Fest Tre giorni di appuntamenti

Torna il Rubicone Beer Fest, un evento di tre giorni che unisce musica, gastronomia e birra artigianale. Promosso dalla collaborazione tra Birgo Burger, Chiosco Botanico e Rubicone Eventi, il festival si svolge sotto il tendone di viale della Resistenza, offrendo un’occasione per vivere momenti di convivialità in un contesto semplice e autentico. Un appuntamento pensato per appassionati e famiglie in cerca di un’esperienza tranquilla e di qualità.

La collaborazione tra Birgo Burger, Chiosco Botanico e Rubicone Eventi resuscita uno dei format più iconici del passato: un mix di musica, buon cibo e fiumi di birra sotto il tendone di viale della Resistenza. Dal 16 al 18 gennaio Savignano riscopre, vent'anni dopo, uno di quegli eventi iconici che a cavallo tra gli anni '90 e i primi 2000 sapevano riscaldare anche i mesi più freddi dell'anno: il Rubicone Beer Fest. Un gradito ritorno con un mix di contaminazioni e colori: dalla cucina tipica, con wurstel e crauti, ai galletti nostrani di Guidi di Roncofreddo, passando per gli unici smash burger romagnoli targati Birgo.

